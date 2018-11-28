Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет

Журнал Forbes составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет, первое место по заработкам заняла американская модель Кайли Дженнер, состояние которой оценивается в 900 миллионов долларов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по информации журнала, ежегодный доход Дженнер, 21-летней владелицы компании по производству косметики Kylie Cosmetics, составил 166,5 миллионов долларов.

Вторую строчку рейтинга занял британский музыкант Эд Ширан, ежегодный доход которого был оценен в 110 миллионов долларов.

Годовой доход бразильского футболиста Неймара, нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен", составил за год 90 миллионов долларов и позволил спортсмену занять третье место в рейтинге.

В пятерку рейтинга вошли также американская певица Тейлор Свифт, доходы которой были оценены в 80 миллионов долларов, и канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе), заработки которого за год составили 57 миллионов долларов.

Другими наиболее высокооплачиваемыми знаменитостями, возраст которых не превышает 30 лет, стали американский баскетболист Джеймс Харден, солист группы Chainsmokers Дрю Таггарт, мексиканский боксер Сауль Альварес, американский футболист Дерек Карр и американский гольфист Джордан Спит.

Рейтинг был составлен журналом Forbes на основе данных о доходах знаменитостей в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года до вычета налогов.