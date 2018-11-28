Назарбаев посоветовал недовольным жизнью пройтись по больницам и кладбищам

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посоветовал жителям страны, недовольным уровнем своей жизни, не жаловаться, а больше трудиться, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы часто жалуемся в жизни: того не хватает, этого не хватает. Если сильно жизнь стала в тягость, иди, походи по больницам, в крайнем случае - походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе", - сказал Назарбаев, выступая на VIII Гражданском форуме в Астане.

"Руки-ноги целые, волосы на голове рвем: ой как плохо стало. Ничего подобного, в жизни все можно, возьми себя в руки, заставь себя работать. И молодежь мы должны этому учить", - отметил президент Казахстана.