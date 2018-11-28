Есть люди, которые пытаются подготовиться к раздаче предвыборных взяток: Артур Ванецян

Служба нацбезопасности пока зафиксировала лишь локальные случаи подготовки к даче взятки, потенциальные нарушители в сфере ее внимания. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор СНБ Армении Артур Ванецян. Служба национальной безопасности Армении сделает все для обеспечения беспрецедентных выборов в парламент, сказал Артур Ванецян.

"Я уверяю, что весь личный состав день и ночь работает для того, чтобы исключить нарушения на выборах. В основном, речь идет о взятках. Мы делаем все, чтобы провести беспрецедентные выборы в истории Армении", - отметил Ванецян.

По его словам, сейчас замечены отдельные люди, группы, которые проводят подготовительные работы для раздачи взяток.

Но это, по его словам, делается не в рамках указаний из центральных штабов партий. Это различные маленькие группы на различных участках, которые пытаются оказать "медвежью услугу". Они находятся под контролем. Речь, например, идет о некоторых рейтинговых кандидатах, окружение которых попытается с помощью взяток набрать побольше голосов. Пока они стараются заручиться предварительной поддержкой.

"Призываю всех не идти на такую авантюру, потому что у нас длинные руки, и мы все видим. Обещание или соглашение о взятке – это уже уголовно наказуемое явление. Как только это будет четко зафиксировано, виновные будут привлечены к ответственности", - отметил Ванецян.

На вопрос, идет ли речь о "дворовых авторитетах", Ванецян сказал, что этот термин должен выйти из лексикона. Ванецян также обратил внимание, что в этом вопросе ответственность, в первую очередь, лежит на полиции. Но СНБ готовы им в этом содействовать. 16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней. В выборах принимают участие 11 политических сил.