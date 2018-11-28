Время в Ереване: 11:07:36,   28 Ноябрь

Иванишвили заявил, что проголосовал на выборах в Грузии "против прошлого"


Основатель и председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили проголосовал во втором туре выборов президента и заявил, что отдал свой голос за развитие и против "насилия и лжи", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Иванишвили пришел на избирательный участок вместе с женой, сыном и невесткой.

"Мы сделали выбор в пользу достоинства, справедливости и развития и чтобы в итоге сказать нет насилию и лжи и не вернуться назад. Вы хорошо помните те годы, их рукопись хорошо чувствуется", — заявил Иванишвили журналистам.

На вопрос, ожидает ли он каких-либо попыток дестабилизации со стороны оппозиции после завершения процесса выборов, он ответил, что "попытки эксцессов будут, но мобилизованности с другой стороны тоже хватает".

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации