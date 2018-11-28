Несколько тысяч человек эвакуированы из 10 ТЦ в Москве из-за угроз взрыва
Несколько тысяч человек эвакуированы из 10 столичных торговых центров из-за сообщений об угрозах взрыва. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В оперативные службы поступили сообщения об угрозах взрыва в более 10 торговых центрах. Из зданий эвакуированы несколько тысяч человек", - сказал собеседник агентства. Среди "заминированных" торговых центров - "Цветной", "Атриум", "Мегаполис", "Капитолий" и "Горбушкин двор".
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