По словам и.о. вице-премьера, по пути переходного правосудия они пойдут после глубокого изучения вопроса

Вопрос о формировании в Армении переходного правосудия активно изучается. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в рамках финансируемого ЕС проекта «Обязательства по конструктивному диалогу» в Ереване на конференции «Возможности внедрения механизмов правосудия переходного периода в Армении в свете международного опыта» заявил 28 ноября исполняющий обязанности первого вице-премьера Правительства Арарат Мирзоян.

По его словам, до сегодняшнего дня в Армении, даже в экспертном сообществе, мало кто знал, что такое в действительности переходное правосудие и когда оно применяется. Сейчас все более ясно. Очевидно, что речь не идет о традиционных постреволюционных переходных судах. При этом, как отметил и.о. первого вице-премьера, окончательная цель переходного правосудия – достижение «правды и примирения в обществе», добавив, что во многих странах, где этот институт был применен, были созданы специальные комиссии, которые назывались комиссиями по достижению правды и примирения.

По мнению Арарата Мирзояна, переходное правосудие должно применяться лишь в тех случаях, когда традиционное правосудие не в состоянии решить те или иные правовые вопросы, правонарушения и проблемы, стоящие перед государством и обществом. «Речь в основном идет о тех массовых правонарушениях, в ходе которых повсеместно нарушались права граждан. Мы знаем, что на протяжении многих лет в Армении массово нарушались права граждан, связанные с избирательным правом, фальсифицировались результаты выборов, применялось различного рода давление и на избирательные процессы в республике, ограничивалось право на проведение митингов», - заключил Арарат Мирзоян.