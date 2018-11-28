Наметился примерный круг заказчиков прослушивания, однако фактических доказательств нет: Артур Ванецян

Директор СНБ Армении Артур Ванецян подтвердил, что заказчики прослушивания его телефонных разговоров с начальником ОСС Армении Сасуном Хачатряном из Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор СНБ Армении Артур Ванецян.

Как передает «Арменпресс» с его слов, наметился примерный круг заказчиков прослушивания, однако Ванецян отказался назвать имена. По его словам, и так всем все ясно.

Ванецян отказался назвать имена и когда его спросили, имеет ли он в виду прежние власти. Он предложил закрыть тему, сказав что СНБ Армении ведет оперативную работу, во время чего с ней сотрудничают различные люди, чья помощь в расследовании неоценима. «Мы получаем информацию, однако, к сожалению ее нельзя задокументировать, т.е., невозможно собрать кон кретные данные, которые можно было бы передать следователям»,- сказал он.

По его словам, преступники прекрасно представляли – какие усилия приложит к раскрытию этого дела СНБ, и прекрасно подготовились, не оставили следов, по которым можно было бы предъявить обвинение.

На вопрос, возможно ли, что этих людей однажды поймают и призовут к ответственности, Ванецян ответил: «Время все расставит по своим местам, время все покажет. На данный момент скажу вам честно одно – никому и в голову не приходило, что могут пойти на такой шаг – организовать прослушку разговоров директора СНБ с начальником ОСС Армении, а затем опубликовать их»,- сказал он.

По его словам, об осторожности преступников свидетельствует и то, что разговоры были размещены в сети 6-го сентября, однако широко распространились 11-го сентября – таким образом заметались следы первоисточника.

Артур Ванецян еше раз подтвердил - наметился примерный круг заказчиков прослушивания, однако фактических доказательств их причастности нет.

Как сообщалось ранее, возбуждено уголовное дело по делу о распространении телефонного разговора по конкретному уголовному делу между директором Службы национальной безопасности Республики Армения Артуром Ванецяном и Специальной следственной службой Сасуном Хачатряном. Об этом сообщила Арменпресс начальник департамента по связям с общественностью генеральной прокуратуры Аревик Хачатрян.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 146 (незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан) и п. 4 ч. 3 ст. 254 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютере, компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо неправомерное завладение ею иным образом, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, совершенные в целях получения информации, имеющей особую ценность) УК Армении.

Следствие ведет Следственный комитет Армении.

В СК Армении получили и приняли в производство возбужденное в Генпрокуратуре уголовное дело по ст. 146, 254 УК Армении о прослушивании телефонных разговоров руководителя СНБ Армении Артура Ванецяна и руководителя ОСС СК Армении Сасуна Хачатряна. Производство дела поручено ГУ по особо важным делам СК Армении. Создана следственная группа, которая, совместно с оперативно-разведывательными органами, предпринимает все необходимые действия для выявления обстоятельств и предполагаемых виновных в преступлении.

Исходя из интересов следствия, другие детали на данном этапе не разглашаются.