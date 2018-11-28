СМИ: Sony Pictures снимет фильм про Женщину-паука

Кинокомпания Sony Pictures намерена снять анимационный фильм о Женщине-пауке. Как сообщает портал Deadline Hollywood, картина будет посвящена трем поколениям женщин, наделенных суперсилами.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, по информации портала, одним из этих персонажей может стать Гвен Стейси, или Гвен-Паук - персонаж из вселенной Marvel.

Сценарий фильма напишет Бек Смит, продюсером выступит Эми Паскаль. Как ожидается, в картине примут участие Ави Арад, Фил Лорд, Кристофер Миллер и Кристина Стейнберг.

Человек-паук (настоящее имя Питер Паркер) - персонаж, созданный автором комиксов Стэном Ли. Приключения супергероя вошли в основу нескольких фильмов. В середине декабря на экраны в России выходит анимационная лента "Человек-паук: Через вселенные".