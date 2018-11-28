Действующий президент Грузии проголосовал во втором туре выборов главы государства

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал избирателей "обязательно прийти на избирательные участки и зафиксировать свой выбор во втором туре президентских выборов". С такими словами он выступил в среду после того, как проголосовал на одном из участков в Тбилиси, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Призываю всех сограждан обязательно прийти на избирательные участки, использовать свой бюллетень, зафиксировать свой выбор, сыграть свою роль в процессе формирования власти страны", - сказал президент. Он поблагодарил избирателей за активность и выразил уверенность, что "эта активность продолжится и в дальнейшем, что является гарантом того, что выборы пройдут на высшем уровне и с меньшими нарушениями".