Берлин и Париж не поддержали идею об ужесточении санкций против РФ из-за событий в проливе

Германия и Франция не поддерживают предложение о расширении санкций в отношении России в связи с недавними событиями в районе Керченского пролива. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду газета Die Welt.

"На заседании Комитета по политике и безопасности ЕС в Брюсселе представители двух стран высказались за меры по укреплению доверия между сторонами конфликта", - пишет Die Welt.

Председательствующая в настоящее время в ЕС Австрия накануне предложила ужесточить санкции против России. Эстония и Польша поддержали эту инициативу.

В свою очередь представители ФРГ и Франции заявили, что санкции не способствуют укреплению доверия с Москвой.

Однако сопредседатель германской партии "Союз 90/"зеленые" Анналена Бербок призвала отказаться от строительства газопровода из России в ФРГ "Северный поток 2".