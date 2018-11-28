Тариф на воду в Армении в 2019 году установлен в размере 180 драмов за кубометр

На заседании КРОУ Армении 28-го ноября был рассмотрен вопрос о тарифах на воду и канализацию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба КРОУ Армении.

Тариф на воду в Армении в 2019 году не вырастет. Решение об этом приняла Комиссия по регулированию общественных услуг республики. Таким образом, жители республики будут платить за воду прежние 180 драмов за кубометр.



Тариф меняется согласно договору между правительством и оператором водоснабжения – французской компанией "Веолиа". В нем учитываются базовая цена (себестоимость) и НДС. К этому прибавляется выручка от продажи воды (по прогнозу, который расписан в договоре по годам).

10,858 драма с каждого кубометра "Веолиа" согласилась уступить до 2025 года. Это снижает тариф до 191,414 драма. А еще 11,414 драма с каждого кубометра будет субсидировать правительство, как и в 2018 году. Таким образом, тариф составит 180 драмов за кубометр.



Если в реальности объемы продаж окажутся ниже, чем по прогнозу, то у компании будет меньше выручка. В этих случаях недополученные доходы возмещают. Наконец, полученный тариф индексируют на инфляцию.

С учетом всего этого, тариф должен был повыситься до 205 драмов. Однако за последние месяцы "Веолиа" и Комиссия по регулированию общественных услуг провели проверки у абонентов, находящихся в группе риска.

субсидия уже отражена в госбюджете на 2019 год и не будет отменена.

Напомним, с 2017 года "Веолиа" управляет сетью водоснабжения в Ереване и других регионах республики (практически все города и часть сел Армении). Договор о концессии заключен на 15 лет.