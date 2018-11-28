Национальный совет кинокритиков США назвал во вторник лучшим фильмом года ленту американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green book, 2018), а лучшим режиссером - Брэдли Купера, снявшего фильм "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018). Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник интернет-портал Deadline Hollywood, отметив при этом, что выбор Национального совета кинокритиков часто совпадает с решением Национальной академии киноискусств, присуждающей "Оскары".

Фильм "Зеленая книга" рассказывает о реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В пути они пользуются так называемой "Зеленой книгой", в которой указаны безопасные места для афроамериканцев. Главные роли в картине сыграли Вигго Мортенсен, которого Национальный совет кинокритиков назвал лучшим актером, Махершала Али и Линда Карделлини. В сентябре этот фильм получил гран-при 43-го Международного кинофестиваля в Торонто.

Мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась" - это рассказ о любви известного исполнителя в стиле кантри и молодой начинающей певицы. Главные роли в фильме сыграли Леди Гага, названная кинокритиками лучшей актрисой, и сам Купер.

Национальный совет кинокритиков был учрежден в 1909 году в Нью-Йорке. В голосовании по выборам лучшего фильма, лучшего режиссера и лучших актеров участвуют около 100 членов совета. Вручение премий состоится 8 января в Нью-Йорке.