ВОЗ сообщила о 160 тыс. новых случаях заболевания ВИЧ в Европе в 2017 году

Прирост новых случаев заболевания ВИЧ в Европе по итогам 2017 года составил почти 160 тыс., из них около 70% диагнозов - у мужчин, сообщается в среду в релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра по контролю и предотвращению заболеваний, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Несмотря на постепенно улучшающуюся ситуацию с предотвращением числа новых случаев ВИЧ, мы не сможем достичь цели 90-90-90 (диагностика, люди, знающие свой статус, охват лечением) к 2020 году", - приводятся в документе слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанны Якоб.

Она призвала глав государств к более решительным действиям по борьбе с распространением заболевания.