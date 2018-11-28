Я нахожусь здесь, чтобы выразить благодарность от имени армянского народа: президент Армен Саркисян посетил Немецкий Красный Крест

Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян накануне вечером посетили штаб-квартиру Немецкого красного креста в Берлине. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.



Саркисян встретился с президентом Немецкого Красного креста Гердой Хассельфельдт, и поблагодарил ее дружественную руку помощи, который организация протянула армянскому народу в тот тяжелый период.

В ходе встречи с сотрудниками НКК президент, говоря о тяжелых последствиях произошедшей 30 лет назад катастрофы, человеческих потерях и о многочисленных людях, оставшихся без крова, назвал это все трагедией и отметил, что это очень печально.



"Однако в течение этих 30-ти лет мы стали свидетелями очень человечной и душевной истории. Истории о человеческой любви, заботе, внимании и отсутствии безразличия", - сказал он.



По словам Саркисяна, армяне, живущие в Армении и по всему миру, никогда не забудут ту теплоту, внимание и человеческое отношение, которое было оказано стране и ее народу со стороны друзей со всего мира и, в том числе, из Германии.



"Будьте уверены, в сердце каждого армянина живет эта глубокая благодарность и уважение. Это не просто красивые слова: недавно я был в Гюмри, и заметил эту благодарность не только среди старшего поколения, но и среди тех, кто молод, кто не видел землетрясения, однако история которого живет в них, и они несут в себе ту благодарность, которую передали им родители. Поэтому я здесь для того, чтобы высказать слова благодарности не только от моего имени, но и от имени всего армянского народа", - подчеркнул он.



В ходе встречи Саркисян вручил государственные награды и памятные подарки ряду сотрудников Немецкого Красного креста. За деятельное участие в работах по устранению последствий Спитакского землетрясения и неустанную гуманитарную деятельность заместитель генерального секретаря НКК Йоханнес Рихтер награжден медалью Мхитара Гераци, а представители НКК Зигфрид Хетманшпергер и Карл-Хайц Шайде – Медалью признательности.

Обратившись к президенту НКК Герде Хассельфельдт, Саркисян попросил передать слова его благодарности многочисленным членам Немецкого красного креста, всем тем, которые прилагают свое время, жизнь и любовь для преодоления сложностей, в которые попали другие.

По завершении мероприятия Хассельфельдт вручила Нуне Саркисян сертификат о дарении 10 тысяч евро, предназначенных на реконструкцию поликлиники "Берлин" в Гюмри. Президент Армении поблагодарил за пожертвование и добавил, что он предоставит сумму в таком же размере на ремонт этой поликлиники, и это станет отражением настоящей дружбы между двумя народами и возможностью для проведения более масштабных работ.



7 декабря 1988 года в Армении произошло разрушительное землетрясение, почти до основания разрушившее два города на севере Армении - Спитак и Ленинакан (нынешний Гюмри), свыше ста деревень. Еще несколько городов были разрушены частично. В эпицентре землетрясения - городе Спитаке (север Армении), сила землетрясения, оцениваемая по 12-балльной шкале, достигла 10 баллов. В этот день, по официальным данным, погибло 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а полмиллиона людей лишились крова.

Немецкий красный крест (НКК), который предоставляет гуманитарную помощь по всему миру, в том числе, в зонах, пострадавших от природных катастроф и вооруженных конфликтов, начал деятельность в Армении сразу после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года. Организация не только активно участвовала в спасательных работах, но и оказала масштабную и многостороннюю помощь пострадавшему от землетрясения населению, сотрудничая с Армянским обществом Красного креста. Медаль Мхитара Гераци присуждается за заслуги в развитии здравоохранения Республики Армения, высокопрофессиональную практическую работу в этой области, а также значительную благотворительную деятельность.

Медаль признательности присуждается за деятельность в государственной, экономической, социальной, научно-образовательной, общественной сферах, большой личный вклад в развитие областей здравоохранения, образования, культуры.