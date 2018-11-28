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Женщина с ребенком погибли после нападения медведя на севере Канады


Женщина и ее новорожденная дочь погибли в результате нападения медведя гризли в арктической канадской территории Юкон. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в понедельник днем недалеко от поселения Майо. Хищник сумел пробраться в дом 37-летней Валери Теорет, где она находилась с 10-месячной дочерью. Глава семейства Жермон Рошолт в момент нападения отсутствовал, когда он вернулся, то в 100 метрах от дома столкнулся с гризли, которого застрелил. Позже он обнаружил погибших и вызвал полицию, по факту случившегося проводится расследование.




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