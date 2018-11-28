Опрос: две трети южнокорейцев поддерживают отмену санкций в отношении КНДР

Две трети южнокорейцев выступают за смягчение или отмену санкций в отношении КНДР. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорят представленные в среду результаты опроса, проведенного южнокорейским Национальным консультативным советом по демократическому и мирному воссоединению Кореи.

По его данным, 64% респондентов считают необходимым смягчение санкций в целях поддержания процесса денуклеаризации КНДР. Против этого выступили 32% опрошенных.

Кроме того, 61% участников опроса положительно оценили меры по снижению военной напряженности между КНДР и Республикой Корея, что, по их мнению, поможет установить взаимное доверие и исключить вероятность новых конфликтов на полуострове. Не согласны с этим 34,9% респондентов.

Более половины (55,3%) респондентов выразили удовлетворение темпами улучшения межкорейских отношений после прошедшей в сентябре в Пхеньяне встречи лидеров двух стран - Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Противоположного мнения придерживаются 41,4%.

Опрос проводился среди 1 тыс. человек. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%.