Арман Татоян обеспокоен проявлениями ненависти со стороны фейковых пользователей в соцсетях

Растут проявления ненависти в соцсетях, особенно, со стороны очевидно фейковых пользователей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Защитник прав человека Армении Арман Татоян. По его словам, он озабочен этим явлением. По его словам, рабочая группа проводит круглосуточный мониторинг.

«Мы создали рабочую группу, которая проводит круглосуточный мониторинг в ходе предвыборной агитации. В соцсетях наблюдается всплеск ксенофобии и оскорблений. Я считаю это вызывающим беспокойство фактом. Не могу давать оценок предвыборной агитации – это не входит в мои полномочия, однако, все это, в конечном итоге, влияет на свободу слова. Растут проявления ненависти в соцсетях, особенно, со стороны очевидно фейковых пользователей. Беспокоит разрастающийся институт этих фейковых пользователей. Наши наблюдения показали, что все проявления непримиримости и нетерпимости к чужому мнению, проявления ненависти и ксенофобии распространяются с фальшивых аккаунтов»,- сказал он.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней. В выборах принимают участие 11 политических сил.