Никол Пашинян встретится с родителями попавшего в азербайджанский плен Карена Казаряна

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал, что 28-го ноября встретится с родителями попавшего в азербайджанский плен Карена Казаряна. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в ходе предвыборного митинга блока «Мой шаг» в городе Ноемберян.

«Сегодня в мэрии я должен втретиться с родителями попавшего в азербайджанский плен Карена Казаряна. Моя жена дважды посещала их. Азербайджан сделал полуофициальное предложение – обменять 3 азербайджанцев, находящихся в Арцахе, на 3 армян. Однако, 2 азербайджанцев, находящихся в Арцахе, осуждены на 20 лет и на пожизненное заключение, поскольку они убивали в Арцахе людей. Сейчас вопрос в следующем: согласятся ли родители убитых в Арцахе на этот обмен, чтобы Азербайдбан сотворил новых Рамилей Сафаровых? Хотим и мы нести политические и реальные последствия этого обмена? Со стороны Турции к нам забрел заблудившийся юноша – и мы вернули его домой, без всяких условий. Было бы логично, если бы Карена вернули таким же образом. Мы занимаемся вопросом Карена, в том числе, по каналам договоренностей в Душанбе. Это простой гуманитарный вопрос, и мы приложим все усилия, чтобы достичь результатов»,- сказал он.

По словам Пашиняна, есть и версия о том, что Карена похитили из собственного дома.

«Люди обеспокоены вопросом защиты границ. Есть подозрение о том, что Карена похитили из собственного дома. Однако доказательств этому нет. Я еще раз обсужу этот вопрос с представителями ВС. Если будет в том необходимость, мы ;предпримем необходимые меры»,- сказал он.

Житель села Бердаван Тавушской области Карен Казарян (1984 года рождения) примерно в июле оказался на территории Азербайджана. Азербайджанская сторона распространила информацию о «предотвращении вылазки диверсионно-разведывательной группы ВС Армении на границе», а также пленении армянского военнослужащего Карена Казаряна, 1984 года рождения. В свою очередь, пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил о том, что Карен Казарян не служит и никогда не служил в рядах ВС Армении.

Как сообщалось ранее, в соответствии со своим мандатом и полномочиями, Международный Красный Крест ведет диалог со всеми ккомпетентными органами по вопросу оказавшегося в Азербайджане жителя Бердавана Карена Казаряна. Об этом в беседе с «Арменпресс»сказала пресс-секретарь МККК Гоар Тер-Акопян.

Пашинян с целью участия в агиткампании блока «Мой шаг» ушел в отпуск.

Напомним, что в первую тройку списка «Мой шаг» включены и.о. главы Правительства Никол Пашинян, и.о. первого вице-премьера Арарат Мирзоян и депутат распущенного парламента Лена Назарян.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней. В выборах принимают участие 11 политических сил.