В Австралии лесные пожары охватили более 20 тысяч гектаров

Лесные пожары бушуют в австралийском штате Квинсленд, площадь пожара уже достигает 20 тысяч гектаров. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал 9news.

По данным портала, пожар находится на уровне чрезвычайной ситуации. Власти заявляют, что больше не могут гарантировать безопасность жителей, которые решили не эвакуироваться. Отмечается, что из некоторых районов уже невозможно провести эвакуацию.

Тем, кто вынужден теперь оставаться на месте, советуют надеть защитную одежду, избегать обезвоживания, положить под окна и двери мокрые полотенца и укрыться в местах, откуда есть много выходов.

Полиция предупреждает о возможном образовании огненных штормов из-за сильного ветра, от которых будет невозможно спастись.

Портал отмечает, что с субботы огонь поглотил уже больше 20 тысяч гектаров, многие дома уничтожены. В борьбе с пожарами участвуют восемь самолетов, включая крупный пожарный самолет, имеющий возможность сбросить 15 тысяч литров воды.