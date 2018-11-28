Защитник прав человека Армении зафиксировал ряд нарушений в ходе предвыборной агитации
11:16, 28 Ноябрь, 2018
Рабочая группа, созданная при офисе Защитника прав человека Армении, зафиксировала ряд нарушений в ходе первых трех дней предвыборной агитации. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Защитник прав человека Армении Арман Татоян. По его словам, рабочая группа проводит круглосуточный мониторинг. К сожалению, отметил Татоян, уже можно констатировать ряд нарушений. По его словам, в основном, нарушения в ходе агитационной кампании зафиксированы, о них Защитник прав человека Армении сообщит позже.