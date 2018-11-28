На юге Австралии на берег выбросились около 30 черных дельфинов и горбатый кит

Горбатый кит и около 30 черных дельфинов выбросились на берег национального парка Кроаджинголонг в австралийском штате Виктория. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщает агентство Australian Associated Press.

О млекопитающих, выбросившихся на берег одного из отдаленных пляжей национального парка, сообщили отдыхавшие там люди. Сотрудники департамента охраны окружающей среды штата прибыли на место, однако увидели, что помочь большинству животных уже нельзя.

В настоящий момент часть парка, прилегающая к месту происшествия, закрыта для посещения из-за активизации больших белых акул.

26 ноября почти 150 черных дельфинов выбросились на берег на острове Стюарт в Новой Зеландии.