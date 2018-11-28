CNN: президент Мексики наградит зятя Трампа орденом Ацтекского орла

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето вручит старшему советнику президента США Джареду Кушнеру высшую награду страны для иностранных граждан - орден Ацтекского орла. Церемония награждения состоится 30 ноября в Буэнос-Айресе, где будет проходить саммит G20. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник американская телекомпания CNN.

По данным ее источников, Кушнер, который приходится зятем президенту США, удостоен этой награды за свой вклад в координацию мексикано-американских отношений с момента инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года. Прежде всего отмечена роль старшего советника в заключении нового торгового договора вместо Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), поясняет телекомпания.

Как заявил ранее министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо, новый торговый договор будет подписан 30 ноября в ходе саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе.