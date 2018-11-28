Хищение в особо крупных размерах в селе Кармрашен: возбуждено уголовное дело

СК Армении принял в производство дело о хищении в особо крупных размерах в селе Кармрашен, возбужденное в СНБ Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В ходе расследования выяснилось, что бывший староста села Кармрашен Арагацотнской области, используя свое служебное положение, в 2015-2017 годах выписывал из бюджета общины на помощь неимущим, отопление административного здания, приобретение дизельного топлива, ремонт зданий и строений и пр., в общей сумме 8. 843.000 драмов, однако деньги на целевые нужды потрачены не были.

Кроме того, бывший староста села Кармрашен Арагацотнской области, используя свое служебное положение, принял по штатному расписанию на работу 2 человек, которые фактически не работали, и присвоил выписанную на их имя зарплату, в размере 5. 556.000 драмов.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 179 УК Армении.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.