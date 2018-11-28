«Реал» одержал победу над клубом «Рома»: Лига чемпионов

Стартовали матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Как передает «Арменпресс»,в группе Е амстердамский «Аякс» в Греции со счетом 2:0 победил греческий АЕК и с 11-ю очками обеспечил себе выход в 1/8 финала. «Бавария» (Германия) одержал победу над клубом «Бенфика» (Португалия), со счетом 5:1.

В группе G «Лион» (Франция) и «Манчестер Сити» (Англия) сыграли вничью, 2:2.

«Хоффенхайм» (Германия) проиграл клубу «Шахтер» (Украина) со счетом 2:3.

В группе G: «Рома» (Италия) - «Реал» (Испания) – 0:2; ЦСКА (Россия) – «Виктория» (Пльзень, Чехия) – 1:2.

В группе H: «Ювентус» (Италия) - «Валенсия» (Испания) - 1։0.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Янг Бойз» (Швейцария) - 1:0.