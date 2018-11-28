Названа причина взрыва у химического завода на востоке Китая
10:14, 28 Ноябрь, 2018
Причиной вызвавшего пожар взрыва у химического завода в городе Чжанцзякоу восточной китайской провинции Хэбэй, стало возгорание грузового автомобиля, доставлявшего на предприятие химические вещества. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду информагентство "Синьхуа" со ссылками на предварительные данные расследования.
В результате взрыва, как сообщалось, не менее 22 человек погибли, более 20 получили ранения.
Последовавший за взрывом пожар быстро охватил стоявшие у предприятия автомашины, сгорели 38 грузовиков и 12 легковых машин.
Ведется следствие. О том, какие вещества перевозил взорвавшийся автомобиль, не сообщается.