Сильный ливень и наводнения в Сиднее вызвали отключение электричества в тысячах домов и отмену авиарейсов в среду утром. Как передает Арменпресс, об этом сообщает радио SBS со ссылкой на государственную аварийную службу Австралии (SES).

Метеорологическая компания Weatherzone сообщила, что между 05.20 и 07.00 среды в городе выпало 84,6 миллиметров осадков, что превысило месячную норму для ноября в 83,8 миллиметра.

Несколько рейсов в аэропорту Сиднея были задержаны или отменены, работает всего одна взлетная полоса. Жителям советуют оставаться дома и не использовать автотранспорт. Сообщается, что аварийные бригады работают над восстановлением электроэнергии в 1,6 тысячи домов и предприятий в Сиднее.