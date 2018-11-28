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Лондон и Париж создали координационный центр по борьбе с преступностью на границе


Великобритания и Франция создали в порту Кале координационно-информационный центр по борьбе с преступностью на границе. Как говорится в сообщении, распространенном британским МВД, центр начал работу во вторник.

Его основными задачами будет оказание помощи пограничным службам двух государств в обмене информацией, предотвращении угроз общественной безопасности и борьбе со случаями незаконного пересечения границы. Центр также должен помочь в выявлении и прекращении деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на перевозке нелегальных мигрантов через Ла-Манш в Великобританию. Кроме того, центр будет заниматься анализом транспортных потоков, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 




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