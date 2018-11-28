Поиск 24-летнего гражданина, накрытого снежной лавиной, продолжается

27-го ноября в 14:57 в службу "911" поступил сигнал о том, что близ села Кахакн в Гегаркуникской области человека 1994 года рождения накрыла лавина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место выехал один боевой расчет.Поиски спустя несколько часов были прекращены из-за темноты и плохой видимости. На следующий день - 28-го ноября в 06:55 на поисковые работы отправились два отряда Центра по проведению специальных спасательных работ в составе 10-ти спасателей. Дополнительная информация будет предоставлена позднее.