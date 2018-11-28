В селе Ехегнут Армавирской области сгорел домик: есть жертва

27-го ноября в 23:37 в службу “911” поступил звонок о том, что перед домом 4 на 1-ой улице села Ехегнут Армавирского марза горит домик. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Пожар был локализован в 00:30 и потушен в 04:16.

Железный вагон-дом с мебелью полностью сгорел (около 27 м2).

Внутри вагон-дома спасатели обнаружили труп Г. К. (1963 г. р.).