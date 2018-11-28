Европейские индексы - 27-11-18

МОСКВА, 28 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.40% и составил 11309.11 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.24% и составил 4983.15 пункта, британский FTSE снизился на 0.27% и составил 7016.85 пункта, а российский RTSI вырос на 1.33% и составил 1098.59 пункта.