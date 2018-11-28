Цены на цветные металлы - 27-11-18

ЛОНДОН, 28 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.20% и составила 1930.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.02% и составила 6219.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.72% и составила 1943.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.42% и составила 10870.00 долларов США, цена на олово снизилась на 3.59% и составила 18775.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 3.53% и составила 2485.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 55250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.