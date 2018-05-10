Предстоящие на 28 ноября мероприятия
21:30, Ноябрь 27, 2018
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- 21:30 Предстоящие на 28 ноября мероприятия
- 21:18 Президент Саркисян пригласил президента Германии посетить Армению с официальным визитом
- 20:45 Сотрудничество между Арменией и РФ в области атомной энергетики находится под строгим контролем лидеров двух стран: посол РФ
- 20:41 Бывший премьер Армении номинирован в совет директоров «Зарубежнефти»
- 20:34 Одно из заседаний ЕМПС в 2019 году пройдет в Республике Армения
- 20:18 Пашинян коснулся заявления представителя АРФД о поставках оружия
- 19:52 Отказ делегатов Грузии, Турции и Азербайджана от почетных медалей ПА ЧЭС никак не связан с Арменией
- 19:22 Тариф на питьевую воду в Армении не подорожает до 2024 года
- 19:15 В рамках закона об амнистии освобожден 531 заключенный
- 19:11 Никол Пашинян представил подробности о проблемах Техута и медеплавильного завода Алаверди
- 18:15 Председатель Национального собрания Республики Арцах провел рабочее совещание
- 18:10 Адвокаты Кочарян 28 ноября представят ходатайство о самоотводе судьи: заседание отложено на день
- 17:59 Франция намерена сотрудничать с Россией по вопросам стратегической безопасности
- 17:45 Спикер НС Армении встретился с депутатом Меджлиса Ирана Масуме Агапуром Али Шахи
- 17:42 ВС Армении успешно провели испытания тактической ракетной системы “Точка”
- 17:39 При взрыве в Афганистане погибли трое американских военных
- 17:34 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-11-18
- 17:33 Азиатские индексы - 27-11-18
- 17:23 Лавров: Россия не видит необходимости в посредниках по инциденту в Керченском проливе
- 17:18 Генеральный прокурор Армении Артур Давтян присутствует на заседании Апелляционного суда по делу Кочаряна
- 17:07 За что убивают женщин: шесть реальных историй, произошедших за один день
- 16:52 Президент Армении принял участие в обсуждении по вопросам международной безопасности
- 16:49 Макрон заявил, что отказ от ископаемых источников энергии укрепит суверенитет Франции
- 16:42 В результате модернизации производительность Армянской АЭС увеличиться на 21% больше электроэнергии
- 16:40 Стратегический советник от США приступил к работе в Генштабе и Минобороны Украины
- 16:17 СМИ: в США представили первый электрический пикап
- 16:13 Ученые предостерегли от работы более 50 часов в неделю
- 15:50 Вопрос Карабаха решит народ: Пашинян ответил на заявление Давида Шахназаряна
- 15:36 Берни Сандерс может принять участие в выборах президента США в 2020 году
- 15:32 Ара Баблоян отбывает в Санкт-Петербург
- 15:32 Спикер НС Армении принял делегацию во главе с руководителем группы дружбы Сирия – Армения
- 15:30 Премьер Грузии сделал последнее заявление перед выборами
- 15:26 Апелляционный суд рассматривает жалобу на аннулирование решения об аресте Роберта Кочаряна на основании его иммунитета
- 15:21 В NASA рассказали, когда может состояться пилотируемый полет на Марс
- 15:20 Грузия и Германия подписали соглашение о военном сотрудничестве
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Просмотрели 1368 раз Кафедральный Собор Первопрестольного Святого Эчмиадзина временно будет закрыт для посещений и церемоний
18:50, 20.11.2018
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12:52, 24.11.2018
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