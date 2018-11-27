Одно из заседаний ЕМПС в 2019 году пройдет в Республике Армения

Делегация во главе с исполняющим обязанности первого заместителя премьер-министра Армении Араратом Мирзояном приняла участие в заседании заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое прошло в Минске (Республика Беларусь) 27 ноября.

Как сообщает Арменпресс, сначала состоялась встреча глав правительств ЕАЭС с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которой собеседники обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Далее состоялось заседание глав правительств государств-членов ЕАЭС в узком, а затем в расширенном формате. Были обсуждены вопросы повестки, которые касались цифровой повестки ЕАЭС, транспортного, таможенного и налогового сотрудничества, формирования общего рынка газа и др.

Первый вице-премьер Армении выступил с речью. Он подтвердил, что Армения продолжит предпринимать последовательные шаги по углублению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, включая создание условий для свободного перемещения товаров, услуг, труда и капитала.

В то же время он отметил, что в 2019 году Армения принимает председательство в ЕАЭС и выразил готовность принять одно из заседаний ЕМПС в Республике Армения летом 2019 года.