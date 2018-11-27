Пашинян коснулся заявления представителя АРФД о поставках оружия

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян ответил на заявление представителя Бюро АРФД Гранта Маркаряна. “Дорогой Грант Маргарян, вы ошибаетесь. Я говорю это серьезно и официально”, - как сообщает Арменпресс, написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

На встрече с избирателями на площади Ванадзора исполняющий обязанности премьер-министра заявил, что высказываются постыдные заявления. “Представитель Бюро АРФД Грант Маргарян дает интервью и говорит, что с мая в Армению не было поставлено никакого оружия. Остается только, чтобы они сказали: ребята, с мая в Армению не поставлялось оружие, нападайте, как раз сейчас время, мы с этой, а вы с той стороны. Я хочу разочаровать представителя Бюро АРФД: поставки оружия идут в нормальном русле, по плану. Но также хочу скзать, что если мы говорим об этом, то давайте скажем и о том, что происходило с поставками оружия и боеприпасов в армию до мая. Хочу заверить всех, что ВС Республики Армения и армянский народ, в противовес словам представителя АРФД и Республиканской партии Армении, готовы до конца защищать свою родину”, - заявил Пашинян.