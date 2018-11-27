Никол Пашинян представил подробности о проблемах Техута и медеплавильного завода Алаверди

Рудник Техута будет эксплуатироваться, если будет отремонтирован плотину хвостохранилища. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время предвыборной встречи блока «Мой шаг».

«Я занимался этим вопросом с первого дня моего избрания премьер-министром. Когда эксплуатировался рудник Техута, то он эксплуатировался в рамках кредита от российского банка ВТБ в размере 380 млн долларов. В феврале этого года выяснилось, что существует проблема с плотиной хвостохранилища, и в таких условиях возобновить работу шахты можно после его ремонта. В связи с этим они попытались взять новый кредит и не смогли одновременно обслуживать кредит. В то же время, они также не смогли взять новый кредит для восстановления плотины, поскольку Техут и медеплавильный завод были заложены в банке для предыдущего кредита. В результате правительство предложило ВТБ и компании “Валлекс” провести переговоры и найти решение. В результате шахта Техута перешла под контроль банка. Мы возложили на банк обязательство привлечь нового оператора, который будет управлять этой шахтой. Теперь наш соотечественник, россиянин армянского происхождения Норик Петросян взял на себя это дело. Мы поставили условие и попросили Петросяна, чтобы было столько рабочих мест в Техуте, что если история медеплавильного завода затянется, то сотрудники завода могли получить работу в Техуте», - сказал Пашинян.

По словам и.о. премьер-министра, для эксплуатации шахты требуется некоторое время.

«Без ремонта плотины невозможно эксплуатировать шахту. Для ремонта потребуется около 14 миллионов долларов, после чего шахта будет работать с гораздо большим количеством рабочих мест», - сказал Никол Пашинян.

Никол Пашинян также затронул проблему медеплавильного завода.

«Завод закрылся не из-за проверок. Это было связано с изменением статуса Техута, потому что он находится под залогом. Сейчас ведутся переговоры о том, кому он останется, но медный завод не может быть прибыльным без шахты. Либо оба они остаются компании “Валлекс”, либо банку ВТБ, либо компании “Русская медь”, и они попытаются возобновить работу», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян также отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с двумя различными организациями о строительстве новых медеплавильных заводов.

«Есть два инвестиционных предложения о строительстве медеплавильного завода: одно с китайским, другое - с итальянским капиталом. Я надеюсь, что когда мы рассмотрим проект нового медеплавильного завода, то сможем установить высокие экологические стандарты, чтобы у нас не было новых проблем в этой области. Мы будем поощрять развитие сферы цветной металлургии в Армении, но в то же время следить, чтобы это не привело к экологической катастрофе», - добавил он.