Адвокаты Кочарян 28 ноября представят ходатайство о самоотводе судьи: заседание отложено на день

Заседание Апелляционного суда, в ходе которого рассматривается жалоба на аннулирование решения об избрании в качестве меры пресечения ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна на основании его иммунитета, отложена до завтрашнего дня. Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам сообщил один из защитников Кочаряна Айк Алумян.

«Судья дал нам срок до 17:45, чтобы мы могли подготовить предложение о самоотводе. Мы работали над ходатайством, но в указанные сроки мы не уложились. По этой причине судья дал нам дополнительный срок до 12:00 28 ноября», - сказал Алумян.

Он не прокомментировал, почему они подали ходатайство о самоотводе.

«Получим решение и расскажем вам все», - отметил Алумян.