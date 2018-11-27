Франция намерена сотрудничать с Россией по вопросам стратегической безопасности

Франция продолжит диалог с Россией по вопросу обеспечения стратегической безопасности в Европе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом во вторник заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я напомнил Сергею Лаврову о нашей приверженности поддержанию стратегической стабильности в Европе, приверженности борьбе против применения химического оружия и кибероружия. И по всем этим вопросам Франция готова с Россией придерживаться подхода, основанного на сотрудничестве с соблюдением заключенных договоренностей и норм международного права", - сообщил министр.

Он также указал, что на переговорах со своим российским коллегой были затронуты темы Сирии и Украины. "В том, что касается Украины, мы еще раз подтвердили необходимость работать в рамках Нормандского формата и сделать все, чтобы минские соглашения были выполнены", - отметил Ле Дриан. В отношении Сирии он выразил надежду на укрепление режима прекращения огня, что "приведет в итоге к разработке политического решения урегулирования данного кризиса". Как подчеркнул глава МИД Франции, соглашение, которое "было подписано в Стамбуле, было очень полезным".

По словам Ле Дриана, политический диалог между странами остается на очень высоком уровне и развивается в позитивном русле.