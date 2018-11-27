Время в Ереване: 11:07:36,   27 Ноябрь

При взрыве в Афганистане погибли трое американских военных


Трое военнослужащих США погибли и трое пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Афганистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте миссии НАТО "Решительная поддержка".

"Трое военнослужащих США погибли и трое получили ранения 27 ноября, когда самодельное взрывное устройство сработало рядом с городом Газни", — говорится в сообщение. Помимо этого ранения получил американский подрядчик.

Пострадавшие были "эвакуированы и получают медицинскую помощь", отмечается на сайте миссии.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации