Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 28-го ноября, продолжается визит президента Армении Армена Саркисяна в Германию, где планируются его встречи с канцлером Ангелой Меркель, председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Продолжается агиткампания во внеочередных парламентских выборах 9-го декабря. Блок «Мой шаг», во главе с Николом Пашиняном, будет в Тавуше. Партия «Светлая Армения» проводит встречи в Ереване, Арташате, Масисе, Веди и др. Сегодня, 28-го ноября, состоится ряд пресс-конференций: кандидата в депутаты Айка Мамиджаняна, кандидата в депутаты Гарегина Чугасзяна, кандидатов в депутаты Анны Костанян и Ануш Лалаян, кандидатов в депутаты Сурена Саакяна и Арега Тадевосяна.

В НС Армении сегодня, 28-го ноября, состоится заседание Постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека.

В Ереване продолжается сессия ПА ЧЭС.

В Школе армяно-китайской дружбы посольство Китая в Армении вручит награды изучающим китайский язык студентам и их преподавателям.

В Ереване состоится Международный форум, посвященный 10-летию деятельности омбудсмена в сфере предотвращения насилия.

Сегодня, 28-го ноября, состоится пресс-конференция, посвященная премьере фильма Рубена Кочара “Автопортрет”.

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