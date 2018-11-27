Время в Ереване: 11:07:36,   27 Ноябрь

Макрон заявил, что отказ от ископаемых источников энергии укрепит суверенитет Франции


Постепенный отказ от повсеместного использования ископаемых источников энергии позволит Франции укрепить независимость от действия ряда игроков на рынке нефти и газа, в том числе от России и Ирана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Елисейском дворце.

"Цель нашей энергетической стратегии - излечение от зависимости от ископаемых источников энергии", - пояснил Макрон. "Цены на топливо и счета за газ зависят от решений России, Саудовской Аравии и Ирана, - отметил он. - Поэтому постепенный отход от [ископаемого топлива] для нашего общества и экономики значит укрепление нашей независимости, нашего суверенитета".

Франция планирует полностью отказаться от угольных электростанций к 2022 году, отметил также Макрон.

Как сообщил Макрон, Франция увеличит на €3 млрд ежегодные субсидии на развитие энергетики из возобновляемых источников, доведя эту сумму до €8 млрд. 

Кроме того, глава государства анонсировал расширение парка ветряных электрогенераторов и троекратный прирост производства энергии за счет ветра к 2030 году. Также к этому сроку Франция планирует увеличить в 5 раз производство солнечной энергии.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации