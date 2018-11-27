СМИ: в США представили первый электрический пикап

Первый электрический пикап R1T, разработанный мичиганской компанией Rivian, был представлен в понедельник на автосалоне в Лос-Анджелесе. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил журнал Inc.

Полноприводный автомобиль, способный развивать скорость до 201 км/ч, оснащен четырьмя электродвигателями - по одному на каждое колесо. Их суммарная мощность - до 764 лошадиных сил.

Пикап может разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды. Расчетный запас хода на одной зарядке зависит от емкости батареи, которую предполагается устанавливать - 105, 135 или 180 киловатт-часов, и достигает 640 км. Для сравнения: электрический седан Tesla Model 3 на полной "заправке" преодолевает около 500 км.

Сами разработчики называют 5,5-метровый R1T "электрическим автомобилем для приключений". Пикап способен перевозить грузы до 800 кг, а его салон рассчитан на пятерых пассажиров.

Ожидается, что серийное производство электропикапа начнется в 2020 году. Компания намерена продавать R1T по цене от $60 тыс.

Сборка этих машин будет осуществляться на заводе в городе Нормал (штат Иллинойс). Rivian планирует выпускать около 50 тыс. электропикапов в год.