Вопрос Карабаха решит народ: Пашинян ответил на заявление Давида Шахназаряна

Вопрос Нагорного Карабаха решится так, как того захочет народ. Как передает «Арменпресс», об этом, во время предвыборного митинга блока “Мой шаг” в Степанаване заявил исполняющий обязанности премьер-министра, первый номер предвыборного списка блока Никол Пашинян, отвечая на заявление Давида Шахназаряна.

“Я первый руководитель Армении, который сказал следующее: ни один руководитель Армении, ни одна власть не может решить вопрос Карабаха, потому что решение этого вопроса в руках народа. Если будет предложено такое решение, которое по моему мнению будет приемлемым, я обсужу это предложение с народом”, - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра отметил также, что позицию по урегулированию конфликта Нагорного Карабаха может представить только руководство Арцаха.

“Позицию НК по урегулированию конфликта Нагорного Карабаха может представить только руководство Арцаха, я и другие руководители Армении можем вести переговоры лишь от имени Армении. Я пригласил руководство Арцаха, весь комсостав вооруженных сил, представителей политической элиты и подробно изложил все имеющиеся обстоятельства переговорного процесса. Чем больше людей будут владеть информацией о Карабахском вопросе, тем лучше, поскольку тут не может быть тайн для народа – даже, учитывая нюансы, связанные с вооруженными силами и дипломатическим корпусом. Прежде таких встреч не было.

Пашинян затронул также вопрос уступок.

“Я несколько раз публично говорил, что неприемлемо, когда международные представители приезжают и спрашивают: Армения готова пойти на уступки? Я говорил, что Армения на этот вопрос ответит тогда, когда международная общественность задаст тот же вопрос Азербайджану”, - сказал Пашинян.

Представитель предвыборного списка РПА Давид Шахназарян заявил, что Никол Пашинян и его правительство гораздо опаснее для Арцаха, чем ворруженные силы Азербайджана, и они вместо Арцаха хотят власти.