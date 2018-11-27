Премьер Грузии сделал последнее заявление перед выборами

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе призвал всех работодателей создать все условия для того, чтобы граждане могли беспрепятственно принять участие в во втором туре президентских выборов, передает Арменпресс.

Граждане Грузии будут выбирать пятого главу государства 28 октября. Этот день объявлен выходным по всей стране. За президентское кресло будут бороться кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили, которую поддерживают действующие власти.

"Призываю всех работодателей поспособствовать тому, чтобы у всех наших граждан была возможность принять участие в выборах, и не были ограничены права, гарантированные им законом", - заявил Бахтадзе на брифинге.

Глава правительства призвал всех граждан проявить активность и выполнить свой гражданский долг перед страной.