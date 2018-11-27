Спикер НС Армении принял делегацию во главе с руководителем группы дружбы Сирия – Армения

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 27 ноября принял делегацию во главе с руководителем группы дружбы Сирия – Армения Народного собрания САР Н.Арисян, посетившую Армению для участия в 52-м пленарном заседании ПАЧЭС.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, А.Баблоян, приветствуя гостей, обратился к историческому прошлому и традициям двух народов, эффективному сотрудничеству в различных форматах.

Коснувшись региональных проблем, спикер парламента отметил, что Армения осознает важность безопасности Сирии и ее граждан, надеется на скорейшее воцарение мира и стабильности.

Обратившись к еще большему углублению и развитию отношений между двумя странами, Председатель НС отметил необходимость активных контактов и взаимных визитов парламентариев.

Гости, высоко оценив плодотворное двустороннее взаимодействие, поблагодарили Армению за поддержку сирийского народа в трудные моменты.

Члены делегации в развитии отношений Сирия – Армения оценили роль армянской общины, являющейся неделимой частью сирийского общества и внесшей большой вклад в развитие страны.