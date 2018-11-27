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Bentley представила новый кабриолет


Британская компания Bentley представила новый кабриолет Continental GT Convertible. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Bentley GT Convertible оборудован двигателем мощностью 635 лошадиных сил и восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час за 3,8 секунды, его максимальная скорость составляет 333 километра в час.Кабриолет оснастили мягким верхом Tweed, который убирается за 19 секунд.

«Мы создаем роскошные автомобили класса Gran Turismo с момента основания компании в 1919 году, и на пороге столетнего юбилея марки наш модельный ряд пополнился автомобилем Continental GT Convertible. Можно смело утверждать, что на сегодняшний день мы предлагаем клиентам самое сильное и высокотехнологичное портфолио продуктов под одним роскошным брендом», — отметил председатель правления и глава Bentley Motors Адриан Холмарк.

 




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