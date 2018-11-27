Для эффективной реализации целей ПА ЧЭС необходимо избегать ее излишней политизации: Ара Баблоян

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 27 ноября выступил на церемонии открытия 52-й Генеральной ассамблеи ПА ЧЭС.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Баблоян, в частности, отметил:

"Уважаемые коллеги!

Уважаемые члены Ассамблеи, наблюдатели и гости!

От имени Национального Собрания, а также от имени Председательства Армении в ПАЧЭС рад приветствовать вас на заседании 52-й Генеральной Ассамблеи. Отрадно, что представители всех национальных делегаций ПАЧЭС прибыли в Ереван.

Несмотря на предвыборные процессы мы, как председательствующая страна, придаем важность обеспечению последовательного и бесперебойного функционирования ПАЧЭС и именно исходя из этого проводим Генеральную Ассамблею за несколько дней до парламентских выборов. У верен, что новоизбранный парламент Армении будет активно вовлеченным в международную деятельность, учитывая повышающуюся с каждым годом роль парламентской дипломатии.

Уважаемые коллеги!

Страны Черноморского региона, характеризующегося богатым историческим наследием, мультикультурностью и серьезным экономическим потенциалом, 25 лет назад создали эту уникальную Организацию, которая призвана объединить усилия государств-членов, направленные на развитие экономического взаимодействия, основанного на преимуществах географической близости.

Сегодня Черноморский регион является важнейшим узлом взаимодействия в сфере транспорта и энергетики между Востоком и Западом, динамично растущим рынком с 350 млн. жителей, который, несомненно, является привлекательным для глобальных экономических процессов .

Ключевой вехой в процессе становления ЧЭС стало создание его парламентской составляющей, с годами доказавшей, что является неотъемлемой и незаменимой частью Организации.

Уважаемые коллеги!

Бесспорно, что определенная напряженность, существующая в регионе, является препятствием для углубления экономического взаимодействия между отдельно взятыми странами и группами стран. Развитие экономической интеграции, консолидация экономического потенциала государств региона может стать хорошей предпосылкой для ответа на существующие вызовы и укрепления стабильности. Я глубоко уверен, что в современных реалиях мы не должны забывать, что решение большинства самых сложных проблем возможно благодаря развитию честного, откровенного и беспристрастного диалога. Межпарламентское сотрудничество и парламентская дипломатия являются незаменимыми инструментами для его установления.

Уважаемые коллеги!

Роль ПАЧЭС существенно возрастает, так как в международных отношениях экономика является ключевым фактором, и часто именно экономические отношения создают благоприятные условия для формирования эффективной политической повестки дня, способствующей урегулированию спорных вопросов и ограничивающей перспективы конфронтации. Общность задач и перспектив объединяет нас, призывая к духу солидарности и сотрудничества с целью укрепления демократии и фундаментальных ценностей во всем регионе.

Уникальность ПАЧЭС в том и заключается, что эта единственная парламентская организация в регионе , которая несет исключительно экономический характер. ПАЧЭС представляет собой динамичный демократический форум для диалога и сотрудничества, а также важный канал связи между народами региона , посредством их избранных представителей.

Мы обязаны оставаться приверженными делу защиты мира, безопасности, стабильности и развития экономического партнерства в регионе. Во имя придания нового импульса региональному экономическому сотрудничеству, мы призываем всех членов ПАЧЭС продолжать совместные действия в этом направлении. ПАЧЭС нуждается в углублении креативного мышления, отвергающего проявление вражды и политику разделительных линий.

Армения заинтересована в дальнейшем развитии многостороннего экономического сотрудничества в регионе, при этом мы не перестаем повторять, что основной идеей создания ПАЧЭС и главным ее приоритетом является укрепление экономического сотрудничества между государствами-членами ЧЭС. Армения подтверждает свою приверженность этой иде е и утверждает, что для эффективной реализации целей ПАЧЭС необходимо сохранить экономический характер организации, избегая ее излишней политизации.

Уважаемые коллеги!

Мне очень приятно, что Армения принимает у себя встречу, где основным вопросом является “Роль парламентов в деле развития регионального экономического сотрудничества”. Данная тема подчеркивает ту роль, которую парламенты, как органы, выполняющие представительную, законодательную и контрольную функции, играют в осуществлении экономических реформ.

Армения и в дальнейшем готова вносить свой конструктивный вклад в развитие сотрудничества между странами ЧЭС, способствуя укреплению этой структуры и выдвигая новые региональные и глобальные интеграционные проекты и инициативы.

Уважаемые коллеги!

Я надеюсь, что благодаря работе, проделанной армянской делегацией, а также председательству Армении, наша Организация стала лучше и эффективнее. Мы к этому очень стремились.

Дорогие участники!

Желаю вам успешной работы и приятного пребывания в нашей стране.

Уверен, что сегодняшнее заседание станет ещё одним шагом на пути укрепления экономического сотрудничества между нашими странами.

52-ю Генеральную ассамблею Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества объявляю открытой”.