Google купила комплекс офисных зданий в Калифорнии за $1 млрд

Корпорация Google приобрела за $1 млрд комплекс офисных зданий недалеко от своей штаб-квартиры в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния). Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета San Francisco Chronicle.

Издание отмечает, что это крупнейшая в текущем году сделка в сфере недвижимости в Сан-Франциско и близлежащих городах. Представители Google подтвердили газете, что комплекс был куплен, однако не сообщили подробности.

Газета пишет, что речь идет о 12 офисных зданиях, площадь помещений составляет почти 74 тыс. кв. м. В этих офисах можно разместить примерно 5 тыс. сотрудников. Комплекс прежде принадлежал социальной сети LinkedIn. ТелеканалCNBC отмечает, что компания Google ранее арендовала часть зданий.

В этом месяце газета The Wall Street Journal сообщила, что Google планирует расширить свое представительство в Нью-Йорке. Отмечалось, что компания намерена приобрести офисные площади, пригодные для размещения 12 тыс. новых служащих. Это позволит практически удвоить численность персонала компании, работающего в мегаполисе в настоящее время.

Google - публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Фирма, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом более $110 млрд.