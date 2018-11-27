Эксперты: около 6 млрд человек к 2025 году будут ежедневно работать с облачными данными

Около 6 млрд человек будут ежедневно взаимодействовать с облачными данными к 2025 году, что составит около 75% населения Земли, следует из исследования, проведенного Seagate и IDC, передает Арменпресс.

Сейчас ежедневно с данными работают около 5 млрд человек. При этом число постоянно используемых мобильных устройств вырастет до 150 млрд. Каждый пользователь будет подключаться к сети минимум один раз в 18 секунд. Такая частота будет обусловлена большим количеством устройств "интернета вещей".

По мнению авторов исследования, к 2020 году количество данных в публичных облаках превысит объем информации на пользовательских устройствах, а к 2021 году - станет больше, чем в центрах обработки данных.

В исследовании отмечается, что большая часть данных будет производиться к 2025 году в Китае и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Общий объем данных вырастет к 2025 году более чем в пять раз по сравнению с 2017 годом, до 175 зеттабайт (1 зеттабайт равен 1 триллиону гигабайт).