Выставка контртеррористических вооружений и средств IDEAS 2018 открылась в Пакистане

Десятая юбилейная выставка продукции военного назначения и средств для проведения контртеррористических операций (КТО) IDEAS 2018 открылась во вторник в Карачи. Как передает телеканал Geo TV, в торжественной церемонии принял участие президент Пакистана Арифо Алви.

В выставке IDEAS 2018, основной темой которой является борьба с международным терроризмом, принимают участие порядка 522 компании из 51 страны, включая представителей из России, Германии, Иордании, Италии, Китая, ОАЭ, Польши, США, Турции, Украины, Франции, Чехии и Южной Кореи, передает Арменпресс.

На выставке участники представят последние достижения военной техники. Также в рамках мероприятия пройдет ряд конференций и семинаров, посвященных борьбе с международным терроризмом. Первые два дня выставка будет доступна для корпоративных посетителей и официальных делегаций, начиная с 29 ноября двери будут открыты для массового посещения.