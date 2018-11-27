Тигран Саргсян представил актуальные проблемы ЕАЭС и отметил важность преодоления препятствий

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян посетил Белорусский государственный университет (БГУ). В рамках визита состоялась встреча Председателя Коллегии ЕЭК с ректором БГУ Андреем Королем, в ходе которой были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве. Особое внимание было уделено перспективам сетевого взаимодействия ведущих вузов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере региональной интеграции, стимулированию разработки качественной аналитики по евразийской тематике и возможности открытия профильных образовательных программ магистратуры, аспирантуры и докторантуры.



Председатель Коллегии ЕЭК выступил с лекцией перед студентами и преподавателями БГУ. Тигран Саркисян подробно рассказал об истории, специфике и текущей стадии интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе. Он сделал акцент на актуальных задачах, стоящих перед Союзом – устранении препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, стимулировании экспорта государств-членов в третьи страны, реализации цифровой повестки Союза и других. Председатель Коллегии ЕЭК отметил, что лейтмотивом этого широкого спектра задач является обозначенный главами государств-членов курс на углубление интеграции.



Тигран Саркисян подчеркнул положительную роль, которую играет Союз с точки зрения экономического развития государств-членов – в последние годы увеличились объемы взаимной торговли внутри ЕАЭС, на 14% выросла доля готовой продукции во взаимной торговле, темпы экономического роста в Армении и Кыргызстане в два раза превышали среднемировые. По его словам, если бы не было экономического объединения, темпы роста национальных экономик его участников были бы ниже.



Председатель Коллегии ЕЭК также обозначил вызовы, стоящие перед ЕАЭС. Ключевыми из них, по его мнению, являются рост протекционизма в международных экономических отношениях, необходимость обеспечения экономического роста и устранение барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. В то же время он выразил уверенность, что мы наблюдаем лишь «временное отступление от глобализации». Логика развития международных экономических отношений ведет не только к углублению торгово-экономических связей, но и к выработке на глобальном уровне «общих стандартов сосуществования – события». В этих условиях региональные экономические объединения как форма сосуществования географически, культурно и экономически близких государств не имеют альтернативы.



«Мир идет путем интеграции. Остановить этот процесс невозможно», – констатировал Тигран Саркисян.